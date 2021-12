1 Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter. Er beschädigte mehrere Pkws in Kirchheim unter Teck. (Symbolbild) Foto: Johannes Neudecker

Mehrere Fahrzeuge sind in Kirchheim unter Teck von einem unbekannten Täter beschädigt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Mindestens sechs Pkw sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kirchheim unter Teck durch einen Unbekannten beschädigt worden. Fünf Fahrzeuge, welche im Spitzwiesenweg und in der Straße In den Stellengärten geparkt waren, wurden zerkratzt und mit Farbe besprüht. Bei einem weiteren Pkw wurde die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen.

Die Polizei kann die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07021/501-0 zu melden.