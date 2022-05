1 Die Täter zerschlugen wohl die Scheiben von zwei Autos. Foto: dpa/Daniel Maurer

Eingeschlagene Autoscheiben, ein zerschnittener Zaun und vier gestohlene Reifen sind das vorläufige Ergebnis eines Einbruchs in der Nacht zwischen Freitag und Samstag in ein Autohaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen).















Link kopiert

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zwischen Freitag, 1. Mai um 21 Uhr und Samstag, 7 Uhr einen Wagen, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Die Unbekannten schlugen eine Schreibe ein und brachen auf das Gelände des Autohauses ein. Sie zerschnitten einen Maschendrahtzaun und begaben sich in den umzäunten Bereich. Hier wurden an einem weiteren Wagen eine Scheibe eingeschlagen und alle vier Kompletträder gestohlen.