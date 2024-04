S2 zwischen Vaihingen und Filderstadt: Ast in Oberleitung behindert S-Bahnverkehr

Ast in Oberleitung behindert S-Bahnverkehr

1 Eine Anwohnerin machte auf den Ast in der Oberleitung aufmerksam. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Achim Zweygarth

Auf der S-Bahnstrecke der Linie S2 zwischen Vaihingen und Filderstadt verfängt sich am Dienstagnachmittag ein Ast in der Oberleitung. Dadurch kommt es aktuell zu Verspätungen und Teilausfällen.











Auf der S-Bahnstrecke der Linie S2 zwischen Vaihingen und Filderstadt hat sich am Dienstagnachmittag ein Ast in der Oberleitung der Stuttgarter S-Bahn verfangen. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstagnachmittag mit.

Aus diesem Grund kommt es im S-Bahnverkehr zwischen Vaihingen und Filderstadt aktuell zu Verspätungen und Teilausfällen, wie die S-Bahn Stuttgart auf ihrem X-Account (ehemals Twitter) mitteilte. In dem X-Post war allerdings von einem „umgestürzten Baum“ die Rede, was der Sprecher auf Nachfrage korrigierte.

Laut des Sprechers der Deutschen Bahn hatte sich zuvor eine Anwohnerin gemeldet und auf das Geäst in der Oberleitung hingewiesen. Aktuell sei das Notfallmanagement der Deutschen Bahn vor Ort, um den Ast zu entfernen, hieß es.

Fahrgäste werden gebeten, auf Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten und die Verbindungen online zu prüfen.

Im Diagramm unserer Zeitung werden aktuelle Verspätungen verdeutlicht. Bereits am Vormittag war die Stammstrecke der S-Bahn Stuttgart aufgrund einer Oberleitungsstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof nur eingleisig befahrbar. Die Störung ist mittlerweile aufgehoben.