S-Bahn Stuttgart: Bahnhof Zuffenhausen nach Feuerwehreinsatz kurzzeitig gesperrt

1 Am Donnerstagmorgen ist es zu einem Feuerwehreinsatz in einer S-Bahn in Zuffenhausen gekommen. (Symbolbild) Foto: imago/Eibner//Memmler

Ein Feuerwehreinsatz an einer S-Bahn hat am Donnerstagmorgen zur Sperrung des Zuffenhausener Bahnhofs geführt. Betroffen sind die Linien S4, S5, S6 und S60. Was bislang bekannt ist.











Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in einer S-Bahn musste am Donnerstagmorgen der Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen für rund eine Stunde gesperrt werden.

Wie die S-Bahn Stuttgart auf X (ehemals Twitter) mitteilte, wurde gegen 7 Uhr Brandgeruch an einer S-Bahn bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten allerdings keinen Brand feststellen. Die S-Bahn wird nun vorsorglich im Werk der S-Bahn Stuttgart in Plochingen technisch untersucht. Die Sperrung konnte gegen 8.30 Uhr aufgehoben werden.

S4, S5, S6 und S60 von Sperrung betroffen

Von der Sperrung betroffen waren die Linien S4, S5, S6 und S60. Es kam laut VVS zu Verspätungen und Ausfällen auf diesen Linien.

Am Morgen war zwischenzeitlich jede zweite S-Bahn deutlich verspätet (mindestens sechs Minuten). Das zeigen Live-Pünktlichkeitsdaten, die unsere Redaktion laufend auswertet.

Im Diagramm unserer Zeitung werden aktuelle Verspätungen im S-Bahnverkehr dargestellt, hohe Werte stehen für viele verspätete Züge. Die Daten stammen vom Portal „s-bahn-chaos.de“.