1 Bahn und Bund investieren rund 330 000 Euro in einen neuen Aufzug am S-Bahnhalt Bernhausen. Foto: Caroline Holowiecki

Der Aufzug in Bernhausen wird erneuert. Das wird voraussichtlich bis Dezember dauern. Was machen Mobilitätseingeschränkte in der Zeit?















Erst wird die S-Bahn-Stammstrecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Vaihingen gesperrt, dann fällt kurzfristig die Verbindung zwischen Bernhausen und Echterdingen aus, und nun sind Pendler mit wieder neuen Unannehmlichkeiten konfrontiert: Seit dem 21. August ist der Aufzug am S-Bahn-Stopp in Bernhausen außer Betrieb – zumindest laut einer Ankündigung der Deutschen Bahn, denn am Montagvormittag lief er noch. Das Gerät wird erneuert. Und dies wird eine ganze Weile dauern. Erst voraussichtlich im Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Insgesamt investieren Bahn und Bund rund 330 000 Euro.

Defekt war der Aufzug laut einer Bahnsprecherin nicht. „Es ist so, dass in regelmäßigen Zyklen unsere Fahrstühle erneuert werden“, erklärt sie. Auch in Wiesloch-Walldorf beispielsweise werde seit Montag gearbeitet. Von der Erneuerung erhoffe man sich einen zuverlässigeren Betrieb, „damit es hoffentlich nicht so häufig Störungen gibt. Die werden auch älter“, sagt die Sprecherin. Vier Monate Bauzeit seien die Regel, immerhin müsse etwa auch ein Abnahmeprüfer bestellt werden.

Warum Arbeiten an Aufzügen so lange dauern

Die Fahrstühle an deutschen Bahnhöfen haben in der Regel 15 bis 20 Jahre auf dem Buckel. Aufzüge, die nicht funktionieren und dann wochenlang ausfallen, bringen immer wieder Ärger. Zuletzt sorgte dies am Bahnhof Weil der Stadt für Unmut. Laut der Bahnsprecherin haben solch langen Ausfälle viele Gründe. Vandalismus sei einer, oftmals seien die Lieferzeiten für Ersatzteile aber auch lang.

Für die Zeit, in der der Aufzug in Bernhausen nicht zur Verfügung steht, empfiehlt die DB mobilitätseingeschränkten Reisenden in Richtung Stuttgart die Buslinien 812, 813 oder X3 zu nehmen und an der S-Bahn-Haltestelle Flughafen/Messe in die S-Bahn einzusteigen. Darüber hinaus empfiehlt die DB Hilfsbedürftigen, sich spätestens einen Werktag vor einer geplanten Reise bei der DB-Mobilitätsservice-Zentrale zu melden. Sie helfe bei der Planung einer alternativen Route.