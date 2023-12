S-Bahnhalt in Bernhausen: Neue Ideen fürs Parkhaus

S-Bahnhalt in Bernhausen

1 Das alte Parkhaus in Bernhausen ist marode und seit Jahren gesperrt. Foto: Caroline Holowiecki

Der Filderstädter Gemeinderat hat den nächsten Schritt beim Neubau des P+R-Parkhauses in Bernhausen getan. Nun soll untersucht werden, ob auch Handel am Standort möglich wäre. Nicht alle im Gremium sind begeistert.











Parkplätze, ein sogenannter Mobilitätshub, wo unterschiedliche Mobilitätsarten zusammentreffen und sich Umstiegsmöglichkeiten ergeben – und vielleicht im Erdgeschoss auch Einzelhandel: Diese Komponenten könnte das neue P+R-Parkhaus am S-Bahnhof in Bernhausen enthalten. Das alte ist marode und seit Jahren gesperrt. Der Filderstädter Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich einer Vorlage der Verwaltung zugestimmt, wonach entsprechende Auslobungsunterlagen für einen Wettbewerb zu erstellen und dann dem Gremium vorzulegen sind.