S-Bahn-Chaos in Deutschland: Ist die Stuttgarter S-Bahn die unpünktlichste Deutschlands?

Die Stuttgarter S-Bahn zählt zu den unpünktlichsten S-Bahnen in Deutschland. Das ergibt eine Abfrage unserer Zeitung bei den größten S-Bahn-Verbünden in Deutschland. Die Pünktlichkeitswerte im November liegen so niedrig wie bei den S-Bahnen Rhein-Main und Rhein-Neckar. Auch sie haben im Herbst große Probleme. In allen drei Verbünden war im November gut jede fünfte S-Bahn mit mindestens sechs Minuten Verspätung unterwegs.