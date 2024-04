S-Bahn bei Plochingen: Betrunkener 49-Jähriger bedroht Reisende

1 Die Polizei begleitete den aggressiven Mann in Esslingen aus der S-Bahn. (Symbolfoto) Foto: dpa/Peter Kneffel

Am Mittwochnachmittag hat ein 49 Jahre alter Mann während einer S-Bahn-Fahrt zwischen Kirchheim/Teck und Plochingen (Kreis Esslingen) mehrere Reisende bedroht.











Ein 49-Jähriger hat am Mittwoch unter Alkoholeinfluss mehrere Personen in einer S-Bahn zwischen Kirchheim unter Teck und Plochingen (Kreis Esslingen) bedroht. Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun, teilt ein Sprecher mit.

Der Mann soll gegen 17 Uhr in einer Linie der S1 von Kirchheim in Richtung Esslingen gefahren sein. Dabei fiel er offenbar wegen seines Verhaltens schon mehreren Reisenden auf. Auf Höhe Plochingen soll er dann eine 38 Jahre alte Frau und ihren 44-jährigen Begleiter mit Worten und Gesten bedroht haben. Die beiden Geschädigten alarmierten die Polizei, die den 49-Jährigen am Bahnhof Esslingen aus der Bahn brachte. Zu den Hintergründen ermittelt die Polizei noch.