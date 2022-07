Der Verein wird in der Handball-Württembergliga nicht antreten. Der Grund ist Personalmangel.















Es gab zwei Möglichkeiten“, sagt Bernd Aichele. „Entweder wird verheizen die vorhandenen Spielerinnen oder wir nehmen ein Team raus.“ Der Handball-Abteilungsleiter des TV Nellingen und seine Mitstreiter entschieden sich für die zweite Variante: Der Verein wird in der kommenden Saison mit keinem Team mehr in der Württembergliga antreten. Mit dem Rückzug noch vor dem Saisonstart steht der TVN II als erster Absteiger in die Verbandsliga fest. Das erste Team tritt wie geplant in der 3. Liga an, das bisherige dritte in der Kreisliga A.