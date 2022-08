1 Vor allem Friseure und die Gastronomie litten unter dem ersten Lockdown im März 2020. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Rund 600 Millionen Euro von etwa 2,1 Milliarden der im Frühjahr 2020 in Baden-Württemberg gewährten Corona-Hilfen muss zurückgegeben werden. Das ist erst der Anfang.















Ein großer Teil der 2020 gewährten Corona-Soforthilfen muss zurückgezahlt werden. Nach Berechnungen der landeseigenen L-Bank werden 599,5 Millionen Euro der im Frühjahr 2020 gezahlten Gelder zurückgefordert, wie das Wirtschaftsministerium unserer Zeitung mitteilte. Das sind knapp 29 Prozent. Insgesamt waren in den ersten Monaten der Pandemie 2,1 Milliarden Euro als erste Hilfen an Firmen gezahlt worden. Mit der Soforthilfe wurden Unternehmen und Selbstständige unterstützt, die sich damals in einer existenzbedrohenden Lage befanden. Insgesamt waren mehr als 245 000 Anträge gestellt worden. Wie viele Unternehmen sich dahinter verbergen, ist einer Sprecherin zufolge schwer zu beziffern, da manche Firmen mehrere Anträge gestellt haben.