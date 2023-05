1 Der Esslinger Rudernachwuchs ist nach der harten Vorbereitungszeit im Winter gespannt auf die Heim-Regatta. Foto: /Philipp Braitinger

Auf dem Neckar geht es am Samstag zur Sache: Die C-Jugendlichen des Rudervereins Esslingen wollen sich mächtig in die Riemen legen, um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft zu schaffen. Auch ein Kinde-Regatta findet statt.















Link kopiert

Es geht um Ausdauer, Kraft und Koordination: Der Nachwuchs des Rudervereins Esslingen kämpft am Samstagvormittag mit rund zehn weiteren Mannschaften aus Baden-Württemberg um die Teilnahme an den diesjährigen deutschen Meisterschaften vom 29. Juni bis zum 2. Juli in Brandenburg. „Es ist toujours Programm“, verspricht Christian Middel, der beim Ruderverein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die C-Junioren starten am Samstag gegen 11 Uhr am sogenannten „Scharfen Eck“, einige Meter östlich der Dieter-Roser-Brücke zwischen Esslingen-Zell und Sirnau. Dann geht es 1,5 Kilometer den Neckar hinauf bis kurz vor die Schleuse zwischen Altbach und Deizisau. Dort müssen die Bootsbesatzungen wenden und wieder zurückfahren, sodass im Ziel drei Kilometer zurückgelegt wurden.