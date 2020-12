Fahrt endet in Gebüsch Autofahrer fährt in Neckartenzlingen besoffen in Kreisverkehr

Am Sonntagmorgen fuhr ein 40 Jahre alter Mann in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) seinen Kleinwagen in ein Gebüsch. Er war mit zwei Promille in einen Kreisverkehr gefahren und hatte die Kontrolle verloren.