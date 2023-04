1 Anna Ermakova mit Christian Polanc ertanzten sich zuletzt einen Bonus. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Frederic Kern

Seit Mitte Februar gehört die 16. „Let’s Dance“-Staffel zum festen Freitagabend-Programm bei RTL. Von den ursprünglich 14 Promis kämpfen derzeit noch neun Kandidaten mit ihren Tanzpartnern um den Titel. Am kommenden Freitag pausiert die Show allerdings. Der Grund: Karfreitag.

Der letzte Freitag vor Ostern ist ein „stiller Feiertag“. Mit diesem greifen bestimmte Sonderregeln, die verhindern sollen, dass Gläubige gestört werden. So gilt etwa ein strenges Tanzverbot, welches nicht nur Bars und Clubs, sondern auch die Live-Show „Let’s Dance“ betrifft. Stattdessen sendet RTL um 20.15 Uhr die Dokumentation „15 Jahre Let’s Dance - Tänze, Bilder, Emotionen“, die bis Mitternacht dauert.

Nach der Pause fliegen zwei Promis raus

In der Show am vergangenen Freitag tauschten die Promis ihren Tanzpartner, keines der Paare musste die Sendung verlassen. Stattdessen ertanzte sich Anna Ermakova mit ihrer Samba einen Bonuspunkt. Dieser wird in der Show am 14. April auf ihre Punktzahl von der Jury dazu gerechnet.

Nach der Osterpause müssen dann gleich zwei Kandidaten das Unterhaltungsformat verlassen. Das kündigten die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski zuletzt an.