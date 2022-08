1 Herzogin Meghan und Prinz Harry kommen schon bald nach Deutschland. (Archivbild) Foto: dpa/Yui Mok

Im September besuchen der britische Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan Deutschland. Bei dieser Gelegenheit soll sich Harry ins Goldene Buch Düsseldorfs eintragen.















Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen am 6. September nach Deutschland. Prinz Harry (37) soll sich bei seinem Besuch auch in das Goldene Buch der Stadt Düsseldorf eintragen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Auf dem Programm steht für Harry danach eine Schifffahrt über den Rhein bis zum Düsseldorfer Stadion.

In der „Merkur Spiel-Arena“ werden im kommenden Jahr (9. bis 16. September) die „Invictus Games“ stattfinden, die von Harry initiiert wurden. Genau ein Jahr vorher kommt der Prinz mit Herzogin Meghan (41) für einen Tag nach Düsseldorf, um Organisatoren und Athleten und deren Familien zu treffen. Die Invictus Games sind ein Sportwettbewerb für Kriegsversehrte, der alle zwei Jahre stattfindet. Nachdem er dieses Jahr im April in Den Haag ausgerichtet wurde, wird er 2023 von der Stadt Düsseldorf und der Bundeswehr veranstaltet.

Besuch der Royals „große Ehre und Freude“

Der dortige Chef-Organisator Brigadegeneral Alfred Marstaller erklärte, dass der Enkel der britischen Königin Elizabeth II. und dessen Frau nach Düsseldorf kämen, sei „eine große Ehre und Freude“. „Wir freuen uns sehr, dem Schirmherrn der Invictus Games Foundation die Gastgeberstadt und den Invictus Games Park in der Merkus Spiel-Arena für die Spiele im nächsten Jahr zu präsentieren“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) laut Mitteilung.

Laut britischen Medien werden Harry und Meghan am Tag vor ihrem Düsseldorf-Besuch in Manchester beim „One Young World Summit“ erwartet. Am 8. September soll Harry bei den „WellChild Awards“ in London sprechen. Ob die beiden dazwischen in Düsseldorf übernachten, ist bislang unbekannt.

Prinz Harry und Meghan hatten sich im April 2020 von ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückgezogen. Der jüngere Sohn von Thronfolger Prinz Charles und seine Frau leben mit ihren beiden kleinen Kindern in Meghans Heimatland USA.