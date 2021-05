Video zur OB-Wahl 2021 in Esslingen So haben sich die Kandidaten beim EZ-Forum geschlagen

Beim digitalen EZ-Forum haben sich am Samstag die vier Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Esslingen erstmals gemeinsam in einer Video-Live-Diskussion den Bürgern präsentiert. Im Video sehen Sie, wie die Veranstaltung, bei der es um das Thema Stadtentwicklung ging, gelaufen ist.