Rotary-Benefizkonzert in der WLB Esslingen: Rock trifft Poesie – und alles für den guten Zweck

1 Poems on the Rocks bei ihrem Auftritt in der Esslinger WLB. Foto: /Rainer Kellmayer

Bei einem Rotary-Benefizkonzert zündet die Band Poems on the Rocks ein brillantes musikalisches Feuerwerk ab. Die Übersetzung der Texte ist beeindruckend.











Als in der Württembergischen Landesbühne die letzten Takte des von Joe Cocker 1968 aufpolierten Beatles-Songs „With a little help from my friends“ verklungen waren, gab es kein Halten mehr: Das Publikum tobte, feierte die Akteure mit Ovationen und verlangte nach Zugaben, die natürlich gegeben wurden. Eingeladen zu dem Benefizkonzert „Rock live“ mit der weit über den Stuttgarter Raum hinaus bekannten Band Poems on the Rocks hatte der Rotary Club Esslingen-Neckarland.