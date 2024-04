Rosenfeld im Zollernalbkreis: Nach Brand in Wohnhaus: Bewohner tot aufgefunden

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

In Rosenfeld ist ein Wohnhaus in Brand geraten. Einsatzkräfte fanden in der Küche einen leblosen Mann, sie konnten nur noch den Tod des Bewohners feststellen.











Rettungskräfte haben nach einem Brand in einem Wohnhaus in Rosenfeld (Zollernalbkreis) in der Küche einen leblosen Bewohner gefunden. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen durch den Rettungsdienst konnte in der Nacht auf Samstag nur noch der Tod des 69-Jährigen festgestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Eine weitere 69-jährige Bewohnerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Aus zunächst unbekannter Ursache war in dem Einfamilienhaus ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Auch wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugerufen.