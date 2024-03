Ronald Scholz bewirbt sich in Köngen: Der Pfarrer will Bürgermeister werden

1 Der bisherige Pfarrer Ronald Scholz hat seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus Köngen eingereicht. Foto: privat

Der evangelische Pfarrer Ronald Scholz will auf den Chefsessel seines Heimatortes Köngen. Der 44-Jährige ist zudem Volljurist. Bislang gibt es sieben Bewerber für die Wahl am Sonntag, 21. April.











Link kopiert

Am Sonntag, 21. April, ist in Köngen Bürgermeisterwahl – bislang haben sieben Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Neben den drei Köngenern Anja Göttker, Gabriel Ileri und Tim Stober, Marcel Sersch aus Oberboihingen sowie dem Unterensinger Michael Reichenäcker hat nun auch Ronald Scholz seine Kandidatur verkündet. Ein weiterer, siebter Bewerber, der laut der Gemeindeverwaltung seine Unterlagen vollständig eingereicht hat, hat sich bis Redaktionsschluss noch nicht an die Öffentlichkeit gewandt. Bewerbungsschluss für den Job ist am 25. März um 18 Uhr.