Miyazaki in Japan Hier sind handgeschriebene Briefe in – und Tinder out

Keine Lust auf Dating-Websites und Tinder? Im japanischen Miyazaki hat sich ein Projekt zum Erfolgsmodell entwickelt, bei dem Singles mit handgeschriebenen Briefen miteinander in Kontakt treten. Die Stadtverwaltung will so die Geburtenrate ankurbeln.