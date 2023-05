Hürden für den Wechsel in den Lehrerberuf Quereinsteiger in den Schuldienst brauchen mehr Fortbildung

Wegen des großen Lehrermangels wächst an den Schulen die Zahl der Lehrkräfte, die aus anderen Berufsfeldern in den Schuldienst kommen. Die Schulen begrüßen das. Sie fordern aber mehr Fortbildung für Quereinsteiger, gerade in der Anfangsphase.