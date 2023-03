Auto überfährt mehrere Jungbäume am Straßenrand

Römerstraße in Esslingen

1 Die Polizei musste die Römerstraße kurzzeitig sperren. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Am Sonntagnachmittag kommt eine 32-Jährige in Esslingen mit ihrem Auto von der Straße ab. Weil sie neben der Fahrbahn mehrere junge Bäume überfährt, entsteht an ihrem BMW ein hoher Schaden.















Am Sonntagnachmittag musste in Esslingen ein Auto in der Römerstraße von einem Kran geborgen werden, nachdem dessen 32-Jährige Fahrerin aus unklarer Ursache von der Straße abgekommen war. Wie die Polizei berichtet, hat die Frau mit ihrem Auto dabei mehrere Jungbäume überfahren, bis ihr Wagen schließlich auch einem Wanderweg liegenblieb.

Die Frau war gegen 15 Uhr in Richtung Aichschieß gefahren, als es zu dem Unfall kam. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Ihr BMW musste jedoch mithilfe eines Krans geborgen werden, die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 15 000 Euro, den Flurschaden könne man noch nicht genau beziffern, so eine Sprecherin.