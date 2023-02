19 Die Solistin Rocio Aleman tanzt erstmals die Rolle der Marguerite Gautier in John Neumeiers Ballett „Die Kameliendame“. Foto: SB/Roman Novitzky

Rocio Aleman entfacht einen Sturm der Gefühle. Auch aus anderen Gründen erlebte das Publikum des Stuttgarter Balletts am Freitag eine besondere „Kameliendame“.















Auch die Theaterschaffenden wollten am ersten Jahrestag des Angriffskriegs auf die Ukraine ein Zeichen setzen. Ein „Zeichen der Anteilnahme und der Hoffnung auf Frieden“, wie Tamas Detrich, der Intendant des Stuttgarter Balletts, zu Beginn der Vorstellung am Freitag im Opernhaus sagte. Für eine Schweigeminute, die neben den Opfern und Betroffenen des Kriegs auch der Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei galt, kam das Ensemble auf der Bühne zusammen, erhoben sich Musiker und Publikum.