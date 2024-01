Richard Kramartschik wird 80: Die Allzweckwaffe mit dem großen Herzen

1 Dass der Esslinger Stadtteil Berkheim heute ein attraktives Pflegeheim besitzt, ist eines der vielen Verdienste, die Richard Kramartschik erworben hat. Foto: Roberto Bulgrin

Ob als Stadt- und Kreisrat, als Realschulrektor und Bildungspolitiker oder als Förderer des Berkheimer Altenzentrums – Richard Kramartschik hat sich auf vielfältige Weise um Esslingen und um seinen Stadtteil verdient gemacht. Zum 80. Geburtstag blickt er zurück.











Link kopiert

Wer all das aufzählen möchte, wofür sich Richard Kramartschik in seinem Leben engagiert hat, braucht einen langen Atem. Der Berkheimer war stets für andere da – nicht nur als Realschullehrer und -rektor, sondern auch im Kreistag, im Esslinger Gemeinderat und in unterschiedlichsten Funktionen in seinem Stadtteil. Kein Anliegen war und ist ihm zu unbedeutend. Wer sich an ihn wendet, wird nicht mit wohlfeilen Worten abgespeist, sondern findet stets ein offenes Ohr – und meist auch konkrete Hilfe. Es gibt nicht viele, die sich wie er seit Jahrzehnten auf so vielfältige Weise für die Stadt und ihre Menschen einsetzen. An diesem Mittwoch feiert er seinen 80. Geburtstag.