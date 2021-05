Lautstarke Küken machen auf Stromausfall in Ortschaft aufmerksam

1 Schlugen lautstark Alarm: Küken Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Durch gemeinschaftliches Fiepen haben Küken auf einen Stromausfall in einer ganzen Ortschaft aufmerksam gemacht. Die Hintergründe zum tierischen Alarm.

Germersheim - Lautstarke Küken haben in Rheinland-Pfalz auf einen Stromausfall in einer ganzen Ortschaft aufmerksam gemacht.

Die Besitzerin der Tiere aus Berg im Landkreis Germersheim wurde in der Nacht durch gemeinschaftliches Fiepen geweckt, wie die Polizei in Landau am Freitag mitteilte. Die Frau entdeckte, dass die Wärmelampe der Küken und der Strom im gesamten Ortsbereich ausgefallen war.

Der örtliche Energieversorger bestätigte den Defekt einer Leitung. Noch bevor die Polizei Wärmedecken verteilen konnte, war der Strom wieder da und die Küken konnten zurück ins Warme.