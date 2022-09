1 In einem Massagesalon soll auch Prostitution stattgefunden haben (Symbolbild). Foto: imago images/Eibner Europa/Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter via www.imago-images.de

In Rheinfelden stoßen Ermittler auf einen Massagesalon, in dem illegalerweise Prostitution betrieben wurde. Eine 52-Jahre alte Frau ist tatverdächtig.















Link kopiert

Eine 52 Jahre alte Frau soll in einem Massagesalon in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) Prostitution betrieben und dazu Beihilfe geleistet haben. Bei einer Durchsuchung fanden Beamte mehrere tausend Euro und mehrere tausend Schweizer Franken, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Außerdem wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt, die als Beweismittel in Betracht kommen.

Die mutmaßliche Verantwortliche war bei der Durchsuchung am Montag nicht vor Ort, dafür aber zwei 35 und 39 Jahre alte Frauen. Prostitution ist in Gemeinden mit unter 35 000 Einwohnern verboten, also auch in Rheinfelden. Die Polizei hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen.