Rhein-Neckar Löwen gegen Frisch Auf Göppingen: Das sind die Gründe für den Absturz der Löwen

1 Die Rhein-Neckar Löwen tun schwer, sich durchzusetzen. Hier versucht der Ex-Göppinger Jon Lindenchrone im Hinspiel in der EWS-Arena Frisch-Auf-Rückraumspieler Josip Sarac zu entwischen. Foto: /imago/H. Langer

Auch Frisch Auf Göppingen spielt eine schwache Saison, doch der Absturz des amtierenden DHB-Pokal-Siegers Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga ist vor dem direkten Duell am Ostersonntag vor über 10 000 Zuschauern noch dramatischer. Wo liegen die Gründe?











Am Dienstag haben die Rhein-Neckar Löwen gezeigt, dass ein anderer Wettbewerb immer auch eine Chance ist. Eine Chance, Probleme und Schwierigkeiten aus dem Ligaalltag einfach so abzuschütteln. Wie auf Knopfdruck. Das gelang der Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze (44) im Play-Off-Hinspiel der European League: Bei RK Nexe Nasice gab’s ein 24:19 (13:11). Mit dem bestandenen Stresstest in Kroatien haben sich die Badener eine hervorragende Ausgangsbasis für das entscheidende Rückspiel um den Viertelfinaleinzug am 2. April (20.45 Uhr/SNP Dome Heidelberg) geschaffen.