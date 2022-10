5 In einer Linkskurve soll der 18-jährige Fahrer laut Polizeiangaben die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Foto: SDMG/ Kohls

In der Nacht von Sonntag auf Montag kommt ein 18-Jähriger mit seinem Auto bei Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Baum.















Drei Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und etwa 83 000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagnacht in Filderstadt-Plattenhardt ereignet hat. Um 23.24 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Auto, in dem sich vier weitere Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren befanden, die Osttangente in Fahrtrichtung Hohenheimer Straße.

Den Polizeiangaben zufolge habe der 18-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Er sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst, der mit acht Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur technischen Hilfeleistung war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.