4 Der Unfall ereignet sich an der Kreuzung zur Deponie Weißer Stein. Foto: SDMG / Kohls

Auf eines Landesstraße bei Esslingen kommt es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen nach verletzen sich dabei zwei Personen.















Am Dienstagmorgen ist es auf der L 1150 an der Kreuzung zur Mülldeponie Weißer Stein bei Esslingen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach Angaben der Polizei stießen zwei Fahrzeuge gegen 7.30 Uhr im Kreuzungsbereich zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge verletzten sich dabei zwei Personen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über die schwere der Verletzungen ist am Dienstagvormittag noch nichts bekannt. Offenbar kam es auf der Landstraße zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Informationen folgen in Kürze.