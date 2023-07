1 Der junge Mann stand offenbar unter Alkoholeinfluss. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uli Deck

Bei einem Unfall in Reichenbach (Kreis Esslingen) hat sich in der Nacht zum Dienstag ein junger Mann verletzt. Offenbar war er betrunken mit einem elektrischen Roller gegen geparkte Autos geprallt und deshalb gestürzt.















Nach einem Unfall in der Nacht von Montag auf Dienstag sind bei einem 19-Jährigen in Reichenbach (Kreis Esslingen) mehrere Vergehen aufgefallen. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann offenbar betrunken, außerdem fehlten Versicherungskennzeichen an seinem E-Roller.

Gegen 0.30 Uhr war der 19-Jährige in der Siegenbergstraße gegen zwei geparkte Autos gefahren und danach gestürzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich zunächst an der Unfallstelle um den jungen Mann, bevor er zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb es aber bei leichten Verletzungen. Weil die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, dass er augenscheinlich betrunken war, führten die Beamten einen entsprechenden Test durch, dieser ergab einen Wert über einem Promille. Deshalb musste der 19-Jährige dann auch eine Blutprobe abgeben. Außerdem fehlten an seinem Roller Versicherungskennzeichen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 2500 Euro.