1 Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Sebastian Gabsch

Als er an der Heizungstherme eines Wohnhauses arbeitet, atmet ein Mann in Esslingen Gas ein. Der Rettungsdienst bringt in in eine Klinik.















Link kopiert

Nach dem in einem Wohnhaus im Blieshaldenweg gegen 17.45 Uhr Gas ausgetreten war, rückten die Einsatzkräfte aus. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mann, der in dem Haus wohnte, an der Heizungstherme gearbeitet und dabei offenbar Gas eingeatmet. Der Rettungsdienst versorgte den Mann an der Unfallstelle und brachte ihn anschließende ins Krankenhaus. Die Feuerwehr lüftete das restliche Gebäude.