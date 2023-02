1 Koch Ciro Palomba präsentiert eine Pizza mit viel Büffelmozzarella. Foto: Matthias Ring

Nach einem Jahr Schließzeit während der Pandemie strahlt in dem italienischen Restaurant alles neu. Die Auswahl ist klein, die Qualität aber gut, findet unser Restaurantkritiker.















Bei unserem Anruf nach dem Testbesuch im La Piazzetta landen wir erst einmal bei einem KI-gesteuerten Sprachassistenten, der die Bestellung entgegennehmen will. Nach einem energischen „Kontakt, bitte!“ werden wir aber durchgestellt. Der Inhaber Kush Bhargav erklärt, dass er so zeitweise den Service entlasten wolle und sich sein Konzept sehr wohl von einem der indischen Pizzalieferdienste unterscheide.

Neustart im neuen Look – warm, hell und modern

Das haben wir natürlich schon am Testabend bemerkt. Die kleine Karte bietet zwar hauptsächlich Pizza und Pasta, gelegentlich aber, so erfahren wir im Telefonat, gibt es auch Fleisch- und Fischgerichte als Tagesangebot. Grundsätzlich befindet sich das im Dezember 2022 wiedereröffnete La Piazzetta noch in der Aufbauphase. Bhargav ist seit 2018 der Inhaber in Möhringen und hatte als solcher die vorherige Pächterin übernommen. Allerdings war das kleine Lokal während der Pandemie ein Jahr geschlossen und wurde in dieser Zeit von Grund auf renoviert. Nun strahlt alles in einem modernen Look. Um einen Granitboden herum läuft bis unter die Fensterfront eine Holzbank, blanke Tische und Rattanstühle setzen helle Akzente in den Raum. Die Wände sind in warmen Tönen bemalt und teils – wie die kleine Bar – mit rötlichen Tonpaneelen dekoriert.

Frische Zutaten und Pizza mit knusprigem Rand

Als Vorspeise bestellen wir Antipasto di Verdure (16,50 Euro), bekommen aber Antipasti Misto (16,50 Euro). So gut die Aufschnittplatte auch ausschaut – uns interessiert mehr die Zubereitung des Gemüses. Es handelt sich um einen schönen und nicht zu öligen Mix aus gegrillten Zucchini, Auberginen, roten Paprika, grünen Bohnen und Brokkoli. Auch der kleine Salat (6,50 Euro) ist frisch und ohne den von uns gefürchteten Dosenmais. Pizza (acht verschiedene) oder Pasta (drei Sorten plus drei Al-Forno-Gerichte)? Beides! Die Quattro Stagioni (13,50 Euro) bietet Schinken, Salami, Pilze, Artischocken, ist innen saftig und außen mit knusprig-wulstigem Rand: bei 400 Grad eher als Romana statt als Neapolitana gebacken. Die Spaghetti Amatriciana (12,50 Euro) mit Speck, Zwiebeln und Tomatensoße sind herzhaft, das hausgemachte Tiramisu (6,50 Euro) ist fluffig und etwas übertrieben mit Schokoladensoße verziert.

Die Auswahl an Weinen ist mit zwei Weißen, zwei Roten und einem Rosato dürftig, soll aber noch ausgebaut werden. Dafür ist das Wasser keine Nestlé-Marke wie San Pellegrino oder Aqua Panna, außerdem macht sich die blaue Flasche von Acqua Morelli neben Essig und Öl als Tischdekoration zur Rose ganz gut, denn: Man sitzt und isst wirklich schön im La Piazzetta, im Sommer auch draußen. Um aber statt guter drei Sterne vier überdurchschnittliche für die Küche vergeben zu können, fehlen uns dann doch die klassischen Secondi auf der Karte.

La Piazzetta, Filderbahnstraße 7, Stuttgart-Möhringen, Telefon 07 11 / 71 41 65. Geöffnet täglich 11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 22 Uhr, www.la-piazzetta.de

