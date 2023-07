1 Das Rennfieber steigt: Markus Nenzel, der Leiter des Rennstalls der Hochschule Esslingen, und Robin Schnizler vom Team fiebern der Formula-Student entgegen. Mit dem Stallardo 22 gingen sie im letzten Jahr an den Start. Der aktuelle Rennwagen wird überarbeitet. Foto: / Robin Rudel

Der Rennstall der Hochschule Esslingen ist nicht zu bremsen. Vor Saisonstart wird noch einmal jede Schraube am neuen Rennwagen überprüft. Erstmals gibt ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug für die Einrichtung Gas. Der Stallardo 23 setzt auf E-Mobilität.















Die digitale Zeitanzeige an der Wand läuft rückwärts. Die Sekunden, Minuten, Stunden und Tage werden nach unten gezählt. Es ist der Countdown für den Rennstall der Hochschule Esslingen. Denn am Samstag, 22. Juli, startet das erste Rennen der Formula-Student. Dabei handelt es sich um einen internationalen Auto-Konstruktionswettbewerb für Studierende. Dann muss der Rennwagen, der Stallardo 23, einsatzfähig sein. Erstmals geht die Hochschule mit einem reinen E-Auto an den Start.