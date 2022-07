1 Gas geben möchte der Rennstall der Hochschule Esslingen auch mit Markus Nenzel (links), Johannes Bingen und Philipp Kletsch (am Steuer). Foto: Roberto Bulgrin

Der Rennstall der Hochschule Esslingen startet in eine neue Saison. In fünf Rennen wollen die Studierenden ihren ersten Platz in der Welt bei der Formula Student verteidigen. Aber noch wichtiger ist ihnen der Teamgeist und das Herumschrauben an ihrem Stallardo.















Champagnerduschen. Die Nationalhymnen. Hohe Preisgelder. Eine jubelnde Zuschauermenge. Nein, ganz so opulent geht es bei der Formula Student nicht zu. Die Siegerehrungen des internationalen Konstruktionswettbewerbs mit Studententeams fallen etwas bescheidener aus als bei den berühmten Kollegen der Formel 1, sagt Johannes Bingen. Er ist Teamleiter des Rennstalls der Hochschule Esslingen, die am 13. Juli mit einem Rennen in Italien in die neue Saison startet. Fünf Wettbewerbe stehen auf dem Plan, und der Flitzer, der neue Stallardo, ist bereit zum Durchstarten.