1 Schafzucht hat eine lange Tradition im Ultental. Foto: Jana - stock.adobe.com/Jana Akyildiz

Keine Shoppingmalls und obendrein noch weitab vom Schuss – was sucht man im Südtiroler Ultental? Ganz einfach: Abstand. Nicht unbedingt von den freundlichen Menschen dort, dafür vom Alltag.

Ulten - Sich mal wieder fühlen wie in Abrahams Schoß. Wie ein frisch geschlüpftes Küken. Vom Leben geküsst. Völlig losgelöst, schwerelos. Ohne Zeitdruck, dafür mit sanfter Wellnessmusik oder Vogelgezwitscher in den Ohren. Dazu der würzige Duft von Wiesenkräutern in der Nase. Pures Wohlgefühl, so sieht Urlaub aus, wie in Watte gepackt.