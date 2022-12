Reisen in Kasachstan und Kirgistan

1 Kirgistan und Kasachstan bieten mehr als Steppe, Sanddünen und Schluchten Foto: Christia/Hlade

Endlose Steppen, kristallklare Seen, Sanddünen, blühende Almwiesen und bizarre Felsformationen. Ein Wanderurlaub in Kasachstan und Kirgistan ist alles andere als eintönig.















Wenige Kilometer östlich der früheren Hauptstadt Almaty mit ihrer Mischung aus Plattenbauten und ultramodernen Glaspalästen präsentiert sich Kasachstan so, wie es der Reisende erwartet: weite Steppe, in der das Auge nur an ein paar verstreut weidenden Trampeltieren Halt findet. Wenig später finden dann die Wanderstiefel kaum einen Halt: Der Aufstieg auf eine 150 Meter hohe Sanddüne im Nationalpark Altyn-Emel ist mehr als mühsam.