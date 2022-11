Reisen in Italien

1 Bassano del Grappa mit der restaurierten Ponte degli Alpini von 1569. Foto: to: Maren Recke

Vor 200 Jahren ist der Bildhauer Antonio Canova im norditalienischen Venetien gestorben. In Possagno und Bassano del Grappa wird sein künstlerisches Erbe gepflegt.















Wer Antonio Canova verstehen möchte, muss nach Venetien. „Bassano del Grappa und Possagno bilden gemeinsam einen einzigartigen Museumspool, den man unbedingt besuchen muss, wenn man Antonio Canova in seiner Gesamtheit verstehen möchte“, erklärt Fernando Rigon Forte. Der Ex-Leiter des Museo Civico, des städtischen Museums in Bassano del Grappa, ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um den klassizistischen Bildhauer geht, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 200. Mal jährt.