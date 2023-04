1 An den Gymnasien im Land heißt es jetzt Rücksicht nehmen auf die Pennäler, die Abi schreiben. Foto: dpa/Thomas Warnack

Die Abisaison 2023 ist eröffnet. An den mehr als 450 öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg haben am Mittwoch die Abiturprüfungen begonnen, und zwar im Fach Biologie. An den 270 beruflichen Gymnasien beginnen die schriftlichen Prüfungen am Freitag, 21. April, hier steht zunächst Spanisch auf dem Plan. An allen Gymnasien im Land ist das Deutsch-Abitur auf den Mittwoch, 26. April, terminiert.

Nach der geltenden Abiturverordnung Gymnasien der Normalform (AGVO) legen die Pennäler in den drei von ihnen gewählten Leistungsfächern eine schriftliche Prüfung ab. Zwei der drei Leistungsfächer wählen die Prüflinge aus Deutsch, Mathematik, den Fremdsprachen und den Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie). Das dritte Leistungsfach ist ein weiteres Fach aus dem Pflichtbereich. Die für das berufliche Gymnasien wesentlichen Profilfächer wie Agrarbiologie, Mechatronik oder Volks- und Betriebswirtschaftslehre werden am 24. April schriftlich geprüft.

An einigen Gymnasien im Land können die Abiturienten besondere Abschlüsse ablegen. An 17 allgemein bildenden Gymnasien gibt es die Möglichkeit, neben dem Abitur das französische Baccalauréat (Abibac) zu erwerben. Am Königin-Katharina-Stift in Stuttgart kann das deutsch-italienische Abitur erworben werden. Außerdem gibt es allgemeinbildende Gymnasien mit bilingualer deutsch-englischer Abteilung, an denen das Internationale Abitur Baden-Württemberg abgelegt werden kann. An mehr als 50 Standorten kann die schriftliche Prüfung in Biologie, Geschichte oder Geografie in englischer Sprache absolviert werden.

Die weiteren schriftlichen Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Gymnasien in der zeitlichen Abfolge bis zum Abschluss am Freitag, 5. Mai:

19. April: Biologie und Biologie bilingual Englisch

20. April: Physik

21. April: Italienisch, Portugiesisch, Spanisch

24. April: Bildende Kunst, Sport, Ethik, Gemeinschaftskunde, Geografie, Geschichte, Musik, Naturwissenschaft und Technik, Religionslehre, Wirtschaft, Informatik

25. April: Russisch, Chinesisch, Griechisch, Graecum

26. April: Deutsch

27. April: Hebraicum, Geschichte bilingual Französisch

28. April: Englisch

2. Mai: Latein, Latinum

3. Mai: Mathematik

4. Mai: Chemie

5. Mai: Französisch

Die Reihenfolge der Prüfungen an den beruflichen Gymnasien:

21. April: Spanisch

24. April: die berufsbezogenen Profilfächer Agrarbiologie, Biotechnologie, Ernährung und Chemie, Pädagogik und Psychologie, Gesundheit und Pflege, Mechatronik, Infor-mationstechnik, Gestaltungs- und Medientechnik, Technik und Management, Umwelttechnik, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre;

26. April: Deutsch

28. April: Englisch

3. Mai: Mathematik

4. Mai: Physik, Chemie, Biologie, Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Religionslehre, Ethik, Biotechnologie, Wirtschaftslehre, Sozialmanagement, Informatik

5. Mai: Französisch

Das schriftliche Abi endet am 5. Mai mit der Prüfung im Fach Französisch. Und auf dem Prüfungsplan der insgesamt rund 47 500 baden-württembergischen Abiturienten – 31 000 an allgemeinbildenden und 16 500 an beruflichen Gymnasien – ist auch schon festgelegt, dass die mündlichen Prüfungen vom 26. Juni bis zum 7. Juli 2023 anstehen.