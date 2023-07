1 Die Unbekannten drangen gewaltsam in einen Computerraum ein. (Symbolfoto) Foto: imago images/Olaf von Lieres

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Schule in Reichenbach (Kreis Esslingen) eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, beschädigten sie im Inneren die Einrichtung. Die Polizei ermittelt.















Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen haben unbekannte Einbrecher in einer Schule in Reichenbach (Kreis Esslingen) randaliert. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, beschädigten die Unbekannten im Innern zwei Computer und weitere Einrichtungsgegenstände.

Demzufolge ereignete sich der Vorfall zwischen 16.30 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montag. Die Einbrecher gelangten durch ein Fenster, das sie aufbrachen, in das Schulgebäude in der Schulstraße. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen, der entstandene Schaden kann jedoch noch nicht beziffert werden.