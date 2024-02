Reichenbach Kreis Esslingen: Mini Cooper fängt bei Fahrt Feuer – Flammen aus dem Motorraum

1 Das Fahrzeug brannte restlos aus (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Der Motor eines Mini Cooper beginnt während einer Fahrt auf der B10 auf Höhe Reichenbach im Kreis Esslingen zu brennen. Der 21-jährige Fahrer reagiert sofort.











Am Freitag gegen 16.40 Uhr ist auf der B10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) in Fahrtrichtung Stuttgart ein Mini Cooper während der Fahrt in Brand geraten. Das geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Der 21-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt kurz vor Reichenbach zunächst ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Motorraum, wenig später schlugen dort bereits Flammen heraus. Es gelang ihm noch, das Auto auf dem Standstreifen abzustellen und es zu verlassen. Kurze Zeit danach stand der Wagen bereits in Flammen.

Die Feuerwehr Reichenbach war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Fahrzeug. Durch die Löscharbeiten musste die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart zunächst voll gesperrt werden. Hierdurch entstand ein Stau.

Gegen 17.15 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt werden. Zur Bergung des völlig ausgebrannten Mini Cooper und zur erforderlichen Fahrbahnreinigung waren nochmals Vollsperrungen erforderlich. Gegen 18 Uhr wurden beide Fahrstreifen wieder freigegeben. Der Stau hatte sich gegen 18.25 Uhr aufgelöst.