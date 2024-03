Reichenbach an der Fils

1 Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Die Polizei sucht nach dem Diebstahl eines KIA in Reichenbach (Kreis Esslingen) nach Zeugen. Das Auto wurde in der Nacht zum Dienstag gestohlen.











Unbekannte haben in Reichenbach (Kreis Esslingen) in der Nacht zum Dienstag ein Auto gestohlen. Nach Angaben der Polizei war der KIA zuvor in der Seestraße geparkt gewesen.

An dem Auto war das Kennzeichen RT-LL 123 angebracht. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 071 53/955 10 um Zeugenhinweise.