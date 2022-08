1 In Reichenbach ins Unbekannte in das Lager einer Baustelle eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Maurer

Nach einem schadensträchtigen Einbruch in eine Baustelle in Reichenbach (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach Zeugen.















Link kopiert

In Reichenbach (Kreis Esslingen) haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag mehrere Werkzeuge und Maschinen aus dem Lager einer Baustelle gestohlen.

Laut Polizei brachen die Einbrecher in der Zeit zwischen Montag 16 Uhr und Dienstag 9 Uhr gewaltsam in das Baulager einer Baustelle an der Ecke Wilhelmstraße/Hauptstraße ein. Daraus stahlen die Unbekannten mehrere Baumaschinen der Marke Hilti sowie Werkzeug. Außerdem schnitten sie in mehreren Zimmern des Rohbaus Kabel ab und entwendeten diese ebenfalls. Den dabei angerichteten Schaden und den Wert des Diebesgutes schätzt die Polizei auf insgesamt über 10 000 Euro. Die Polizei in Reichenbach ermittelt und bittet unter Telefon 071 53 / 95 510 um Zeugenhinweise.