In einem Regionalzug wird eine 20-Jährige von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die Polizei bittet um Mithilfe – und sucht dringend Zeugen.















Am Dienstagvormittag ist eine junge Frau durch einen bislang unbekannten Täter sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in einem Regionalzug auf der Fahrt nach Crailsheim.

Bisherigen Informationen zufolge fuhr eine 20-jährige Reisende am Dienstag gegen 9.30 Uhr mit einem Regionalzug von Nürnberg in Richtung Stuttgart. Kurz vor dem Halt am Crailsheimer Bahnhof soll der in der Sitzreihe hinter der Frau befindliche Täter zwischen dem Sitz der 20-Jährigen und dem Fenster hindurchgegriffen und die junge Reisende am Gesäß berührt haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Geschädigte stand umgehend von ihrem Platz auf und stellte den Unbekannten zur Rede, bevor sie den Zug beim Halt in Crailsheim verließ. Laut den Ermittlungen handelt es sich bei dem Täter offenbar um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit dunklem Teint und Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er wohl einen grauen Kapuzenpullover.

Zeugen, vor allem die Reisenden, welche neben und gegenüber der 20-Jährigen gesessen waren, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870-350 bei der Bundespolizei zu melden. Diese ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.