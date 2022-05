1 Auch über Stuttgart ging am Donnerstag ein Gewitter nieder. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Im Raum Stuttgart muss in den kommenden Stunden mit teils heftigen Gewittern gerechnet werden. Es gibt allerdings zwei wichtige Unterschiede zu den Unwettern von Donnerstag. Ein Ausblick.















Nachdem sich im Laufe des Donnerstags über der Region Stuttgart teils heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel entladen hatten, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für den Freitagnachmittag und –abend wieder schwere Unwetter.

Wie Martin Schwienbacher, Wetterberater des DWD München, berichtet, macht sich zurzeit ein Gewitterband von Frankreich auf den Weg nach Bayern (Stand: 16 Uhr). Diese Unwetterfront überquert im Laufe der nächsten Stunden dann auch den Raum Stuttgart, wo es örtlich wieder zu schweren Unwettern kommen kann. Im Vergleich zu den Gewittern von Donnerstag gebe es allerdings zwei wichtige Unterschiede. „Zum einen werden die Unwetter wohl weniger von Hagel begleitet als von Sturm“, erklärt der Wetterberater. So seien auch im Raum Stuttgart orkanartige Böen von mehr als 100 km/h möglich. „Außerdem ist am Freitagabend zwar mit weniger Hagel zu rechnen, dafür muss man sich darauf einstellen, dass die Hagelkörner im Falle eines Niederschlags deutlich größer sein werden“, so Martin Schwienbacher.

Im Raum Stuttgart muss bis mindestens Freitagabend, 22 Uhr, mit schweren Unwettern gerechnet werden. Der Wetterberater warnt demzufolge die Bevölkerung, im Falle eins Gewitters im Freien äußerste Vorsicht walten zu lassen und Wälder so gut es geht zu meiden. Während des Sturms könnten sich schon kleinere Gegenstände in gefährliche Geschosse verwandeln.

Eine Wetterentspannung sei aber schon greifbar nahe. „Das Wochenende wird im Raum Stuttgart zwar kühler, aber dafür scheint die Sonne und es kommt zu keinen Gewittern“, prognostiziert der DWD-Mitarbeiter – und mit „kühler“ meint Schwienbacher Temperaturen um die 25 Grad. Outdoor-Aktivitäten sind am Wochenende also durchaus drin.