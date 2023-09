1 Sie wollen mit dem Schild ein Beispiel geben: Oberbürgermeister Pascal Bader, CDU-Landtagsabgeordnete Natalie Pfau-Weller, Swarco-Geschäftsführer Thorsten Kern und Michael Thiehoff, Sachgebietsleiter Baubetrieb (vordere Reihe von links) Foto: /Caroline Holowiecki

In Kirchheim ist das erste wiederaufbereitete Verkehrszeichen im Land aufgehängt worden. Die Firma verspricht, das sei nachhaltiger – und auch nicht teurer für die Kommunen. Das sind die Hintergründe.











Roter Rand und rotes Kreuz auf blauem Grund. Das kreisrunde Halteverbotsschild an der Einfahrt zur Tiefgarage Krautmarkt in Kirchheim sieht aus wie jedes andere Verkehrszeichen in jeder x-beliebigen Kommune. Und doch ist es ein besonderes. Dieses Schild ist das erste wiederaufbereitete in ganz Baden-Württemberg. So sagt es Thorsten Kern, der Geschäftsführer der Firma Swarco mit Sitz in Gaggenau, aus deren Produktion das alte, neue Schild stammt.