Reaktionen zum VfB-Sieg gegen Bayern: „Was eine Saison ist das!“

9 Silas Katompa Mvumpa (rechts) und Luca Raimund bejubeln den Treffer zum 3:1 gegen die Bayern. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Jerry Andre

Der VfB Stuttgart schlägt den FC Bayern München mit 3:1 (1:1) und wahrt die Chance auf die Vizemeisterschaft. Was sagen die Nutzer auf X zum Südgipfel-Sieg und der Elfmeter-Entscheidung?











An diesem Wochenende geht es rund im Neckarpark in Bad Cannstatt. Es ist Frühlingsfest, ein Konzert von Vanessa Mai, ein Disney-Musical – und der VfB Stuttgart hat am Nachmittag die Bayern bezwungen. Mit dem 3:1 (1:1) gegen die Bayern krönen die Schwaben eine erfolgreiche Saison.

Leonidas Stergiou brachte den überlegenen VfB in Führung (29.). Harry Kane gelang nach einem fragwürdigen Foulelfmeter der Ausgleich (37.). Für den Toptorjäger war es bereits der 37. Ligatreffer. Doch der frühere Münchner Wooyeong Jeong (83.) und Silas Katompa Mvumpa (90.+3) ließen die Schwaben jubeln.

Doch was sagen die Nutzer in den sozialen Medien zum Spiel?

Das war noch gar nicht losgegangen, da gab es schon den ersten Aufreger: Wenige Stunden vor dem Anpfiff hatte sich ein B ienenschwarm in der MHP-Arena niedergelassen . Die Feuerwehr rückte aus und beseitigte das Volk mit Unterstützung eines Beamten mit Imker-Erfahrung.

Vor dem Spiel gab es zudem einen Protestmarsch zahlreicher VfB-Anhänger ins Stadion. Dieser bezog sich – wie zuletzt beispielsweise schon in Form einer Plakataktion – auf den vereinspolitischen Machtkampf beim VfB und die Rücktrittsforderungen an das gesamte Präsidium.

Angekommen im Champions-League-Stadion hieß es dann für viele Fans: Dem VfB Daumen drücken.

Drei Punkte gegen die Bayern sollten her:

Die Schwaben begannen selbstbewusst, ließen Ball und Gegner in den ersten Minuten laufen. Dann der erste Schock in der 14. Minute: Bayerns Eric Dier hatte von einem Zusammenprall mit Serhou Guirassy eine Platzwunde an der Stirn mitgenommen.

Kurz danach war aber nicht für ihn, sondern Schluss für Raphaël Guerreiro. Leon Goretzka ersetzte ihn.

Dieser Zuschauer fasste das Spiel bis dahin folgerichtig zusammen:

Dann ging es allerdings Schlag auf Schlag: In der 28. Spielminute hatte Serhou Guirassy die Riesenchance zum 1:0 – Dier konnte in letzter Sekunde klären. Eine Minute später zappelte der Ball im Netz: Leonidas Stergiou brachte den VfB mit seinem Premierentor in Führung.

Deniz Undav bediente den Schweizer aus der halbrechten Spur mit einem perfekten Lupfer in den Sechzehner. Stergiou kam vor dem herauslaufenden Manuel Neuer an den Ball und spitzelte diesen aus sieben Metern am Torhüter vorbei in die kurze Ecke. Die Fans freute das natürlich:

Lange hielt das allerdings nicht an: Bayerns Harry Kane verwandelte einen Strafstoß für die Münchener in der 37. Minute. Aber war das überhaupt ein Elfmeter? Der Unparteiische hatte zuvor Kontakt zum VAR gehabt. Dieser Fans hatte eine klare Meinung:

Genau wie dieser X-Nutzer:

Und dieser hier fragte den ehemaligen Schiedsrichter Manuel Gräfe wie er das einschätzen würde.

Die Diskussionen um Schiedsrichter Tobias Welz und den VAR rissen auf X nicht ab...

... während der VfB vor der Pause weiter Druck machte. Trotz es blieb beim 1:1. Nach der Halbzeit rannte das Team von Sebastian Hoeneß gegen die Bayern an – vergebens.

In der 62 Minute hatte Deniz Undav das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber knapp. Bis zur 69 Spielminute hatte der VfB schon 19 Torschüsse.

Dann passierte eher wenig – bis zur 83. Spielminute: Tor für den VfB. Nach Mahmoud Dahouds Verlagerung an die linke Strafraumlinie flankte Silas im hohen Bogen auf den Kopf von Wooyeong Jeong, der den Ball ins Tor nickte.

Die VfB-Fans freute das natürlich:

Und dann machte Silas Katompa Mvumpa in der 90. Minute auch noch den Deckel drauf. Verständlich, dass es dann fast kein Halten mehr gab.

Vor allem natürlich im Stadion:

Stuttgart International:

Nur Liebe von diesem X-Nutzer...

... und sicherlich auch von Trainer Hoeneß:

Mit dem 3:1-Sieg macht der VfB den ersten Heimsieg gegen die Bayern seit November 2007 perfekt.

Am kommenden Spieltag geht es zum letzten Auswärtsspiel dieser Saison zum FC Augsburg (10. Mai 2024, 20.30 Uhr).