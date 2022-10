3 Ein erhitztes Sägeblatt war offenbar die Ursache der Rauchentwicklung. Foto: SDMG/Kohls

Ein erhitztes Sägeblatt ist wohl die Ursache für eine Rauchentwicklung am Donnerstagabend in einem Tiefgaragen-Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Mettinger Straße in Esslingen.

Wie die Polizei berichtet, rückten die Einsatzkräfte gegen 18.20 Uhr aus, da ein Hausbewohner in der Tiefgarage Rauch und Brandgeruch wahrgenommen hatte und diesen meldete. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort war, konnte schnell Entwarnung geben.

Offenbar hatte ein Bewohner zuvor in einem Keller Regalbretter gesägt und das Sägeblatt verkehrt herum montiert. Dabei erhitzten sich die Sägekanten so stark, dass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Es entstand dabei kein Sachschaden.