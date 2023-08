Rauch in Notzingen

1 Wegen der starken Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr aus. (Symbolfoto) Foto: imago images/ulmer

Weil auf dem Herd vergessenes Frittierfett stark rauchte, rückte am Dienstagabend in Notzingen (Kreis Esslingen) die Feuerwehr aus.















Link kopiert

In einem Wohnhaus in Notzingen (Kreis Esslingen) hat am Dienstagabend starker Rauch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Anwohner gegen 19.45 Uhr einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen.

Der Mann hatte zuvor Pommes frittiert und den Topf im Anschluss vergessen. Aufmerksame Nachbar bemerkten dann, dass sich Rauch gebildet hatte und alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte in der Brahmsstraße ankamen, hatte der Mann den Topf jedoch bereits vom Herd genommen und so wohl einen Brand verhindert. Die Feuerwehr lüftete die betroffene Wohnung, der Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.