Unbekannte schlagen und berauben Mann am Wilhelmsplatz

Raub in Stuttgart

Ein 25-Jähriger sitzt in der Nacht vor einer Gaststätte am Wilhelmsplatz, als er plötzlich von zwei Männern geschlagen und ausgeraubt wird. Die Polizei sucht Zeugen.















Zwei Männer haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Stuttgart einen 25-Jährigen geschlagen und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei saß das Opfer gegen 2 Uhr zusammen mit zwei Begleitern an einem Tisch vor einer Gaststätte im Bereich des Wilhelmsplatzes, als er von einem der Unbekannten aufgefordert wurde, eine Lachgas-Patrone herauszugeben.

Als der 25-Jährige sich weigerte, kam der zweite Täter hinzu und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend raubten die Männer die Tasche des jungen Mannes und flüchteten in Richtung Schlosserstraße.

Die Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer trug einen Kinnbart, einen schwarzen Zipp-Hoodie und eine schwarze Jogginghose. Der zweite Täter hatte kurze braune Haare und trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jeansjacke sowie eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89905778).