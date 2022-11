1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag in Stuttgart-Mitte einer 42-jährigen Frau die Handtasche entrissen und ist damit geflohen. Bei der Attacke stürzte die Frau und wurde leicht verletzt, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war die 42-Jährige gegen 14.30 Uhr im unteren Bereich der Königstraße unterwegs, als der Unbekannte von hinten an sie herantrat und ihr die Handtasche dermaßen brutal vom linken Arm riss, dass die Frau stürzte. Dabei wurde sie am linken Arm und am Gesäß verletzt. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute anschließend zu Fuß in Richtung Schlossplatz.

Die Geschädigte beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt: Etwa 20 bis 25 Jahre alt und dunkelhäutig. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Strickmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.