Raub in Stuttgart

1 Ein junger Mann bedrohte den 59-Jährigen mit einem Messer (Symbolbild). Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch via www.imago-images.de

Ein 59-Jähriger befindet sich gerade auf dem Heimweg in Stuttgart, als er von einer Gruppe bedroht und ausgeraubt wird. Dabei ist auch ein Messer im Spiel.















Ein 59-Jähriger ist am Freitagabend in Stuttgart-Sommerrain von einem jungen Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei war das Opfer gegen 22 Uhr gerade auf dem Heimweg, als er in der Straße „In den Ringelgärten“ aus einer Gruppe von etwa zehn Männern heraus angesprochen und zur Herausgabe seines Bargelds aufgefordert wurde.

Polizei sucht Zeugen

Weil der 59-Jährige angab, kein Geld bei sich zu haben, wurde er von einem der Männer an eine Wand gedrückt und mit einem Messer bedroht. Dabei soll der Täter das 1000 Euro teure Smartphone des Mannes aus dessen Jacke gestohlen haben.

Anschließend soll sich der 59-Jährige losgerissen und aus der Situation befreit haben. Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Nummer 0711/899 05 778.